Одесский Международный кинофестиваль объявил победителей

Жюри 11-го Одесского международного кинофестиваля, который впервые состоялся в онлайн-формате, объявило имена победителей.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба ОМКФ.

«В конкурсе европейских документальных фильмов лучшим фильмом признана кинолента «Военные каникулы» (режиссёр Мориц Шульц). Специальными дипломами жюри награждены картины «Земля Геварa» (режиссёр Кутайба Баргамджи) и «Перед оркестром» (режиссёр Анна-Карин Гренрос)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшим украинским полнометражным фильмом жюри признало киноленту «Бес» (режиссёр Егор Трояновский), а среди короткометражных победителем стал украинский фильм «Чачё» (режиссер Виталий Гавура).

В национальном конкурсе победу на ОМКФ-2020 одержали короткометражный фильм «Прощай, Головин» (режиссёр Матью Гримар), полнометражный фильм «Не всё будет хорошо» (режиссер Адриан Пирву, Елена Максём). Приз зрительских симпатий — у авторов полнометражного анимационного фильма «Виктор_Робот».

Жюри также определило лучшие актёрскую и режиссёрскую работы — победителями стали Мария Хомутова за роль в фильме «Двое» (режиссёр Владислав Ветров) и Адриан Пирву и Елена Максём за фильм «Не всё будет хорошо».



В международном конкурсе жюри ОМКФ присудило гран-при фильму «Ужин в Америке» (режиссёр Адам Ремейер). Лучшим фильмом признан «Атлантида» Валентина Васяновича. А победителями в номинации «за лучшую актёрскую работу» стал ансамбль актрис из фильма «Материнство» (режиссёр Маура Дельперо): Лидия Либерман, Дениз Карризо и Агустина Малала. В номинации «за лучшую режиссуру» победителем признан Фабрис Дю Вельц, который снял фильм «Обожание».

Церемонию закрытия, по традиции, провели телеведущая, журналист, актриса Янина Соколова и телеведущий Олег Панюта.

Во время церемонии закрытия зрителей Одесского международного кинофестиваля ждал музыкальный сюрприз от группы «Дао Парк». Адепты футуристических экспериментов удивили звуками джаза, хип-хопа, фанка и соула.

Почётный «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство вручили одному из самых известных украинских режиссёров Роману Балаяну.

«XI Одесский международный кинофестиваль состоялся даже в такое непростое время. Мы не побоялись рискнуть и провести его в гибридном формате — онлайн и офлайн. В кратчайшие сроки мы создали уникальную платформу, которую уже посетили 20 000 уникальных пользователей и к концу периода просмотров, в течение одной следующей недели, мы ожидаем 30 000. Мы получили более 150 000 онлайн-просмотров всех событий ОМКФ, охватили аудиторию в 350 000 и 100 кинодеятелей виртуально приняли участие в кинофестивале в этом году. Мы провели самый масштабный киноперформанс на Потёмкинской лестнице, где показали классику немецкого экспрессионизма «Голем, как он пришёл в мир», которому в этом году исполнилось 100 лет. В дальнейшем наша цель — это синергия онлайн и офлайн и привлечение ещё большей международной аудитории. Мы 100% встретимся в следующем году на XII ОМКФ, ведь вся наша команда работает над тем, чтобы привозить на ОМКФ лучшие фильмы со всего мира», — отметила президент ОМКФ, председатель наблюдательного совета Украинской киноакадемии Виктория Тигипко.

Фильмом закрытия XI ОМКФ стала новая работа Агнешки Холланд «Шарлатан», мировая премьера которой состоялась на LXX Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special.

Фото: Facebook