Об одесском Привозе снимут кинофильм

Режиссёр Ева Нейман, известная по фильмам «Песнь песней», «Домик с башенкой» и «У реки», снимет документальный фильм «Привоз».

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«Госкино Украины заключило договор с ЧП «Кинокомпания «Магика-Фильм» о предоставлении государственной поддержки на создание фильма «Привоз» в размере 3 млн 383 тыс. 805 грн (95% общей стоимости производства). Режиссер и автор сценария — Ева Нейман. Продюсер — Геннадий Кофман», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кинопроект документальной ленты «Привоз» стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино.

Фильм «Привоз» задокументирует жизнь одного из старейших и крупнейших рынков Европы. «Грузчик Андрей, прекрасная Незнакомка, «Застольные беседы» Плутарха, «точный вес», коты и тюлька», — таковы акценты в фильме.

Релиз киноленты в Украине планируется в 2021 году, а сами съёмки начнутся в феврале.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в ноябре проходили съёмки фильма «Без границ» и киноленты «Нереальный КОПец».