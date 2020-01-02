Реставрация одесского «Мальчика на черепашке» обойдётся в четверть миллиона

В Одессе хотят отреставрировать столетний фонтан «Мальчик на черепашке».

Как сообщает Пушкинская, документация на реставрацию обойдётся почти в 238 тысяч гривен.

Реставрация фонтана будет проведена в рамках ремонта Городской клинической больницы №1, на чьей территории он находится.

Отмечается, что 31 октября управление капитального строительства заключило договор со строительной фирмой «Экстерьер-дизайн», которая занимается ремонтом основного корпуса больницы. Последние обязались до 31 декабря 2019 года подготовить все необходимые бумаги для последующей реставрации фонтана «Мальчик на черепашке», который является частью комплекса городской клинической больницы – памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Больница основана в 1800 году на средства еврейской общины, а фонтан был возведён в конце ХIХ века, однако точная дата и автор неизвестны. Под охрану государства весь комплекс сооружений был взят областным исполкомом в 1991 году.

Кстати. Ремонт Еврейской больницы начался в мае 2019 года. Ремонт отделения реанимации стоит 60 миллионов, на весь главный корпус власти собираются потратить 300 миллионов.

В реанимационном отделении проложено 12 000 метров электрического кабеля, поменена вся канализация, водопровод, сделана система подготовки и очистки воздуха с охлаждением или подогревом в зависимости от времени года. На 70 процентов уже закуплено на 70% дыхательной и следящей аппаратуры, оборудование для дозированного введения лекарственных препаратов.

Параллельно в больнице идёт ремонт в отделении нейрохирургии: демонтируют старые поверхности, идёт заливка полов, постройка перегородок.

Отделение гнойно-септической хирургии, в которое часто попадают люди без определённого места жительства, переведут в отдельно стоящее здание, поскольку таково требование национальной службы здоровья. Это будут малочисленные палаты с отдельным санпропускником.

Ранее Одесса News писала о капитальном ремонте фонтана-памятника «Петя и Гаврик», расположенного в Одессе на пересечении улиц Преображенской и Бунина.

Фото: Пушкинская