Генпрокуратура поменяла вывеску: теперь называется ОГПУ

2 января начал свою работу Офис генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«2 января 2020 года начал работу Офис генерального прокурора. Чтобы быть в курсе новостей и событий Офиса, посещайте наш обновлённый сайт: gp.gov.ua», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис генерального прокурора создан на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры Украины в рамках реформирования системы, начатой ​​в сентябре 2019 года, с целью повышения общественного доверия к прокуратуре.

Вновь образованный Офис будет включать в себя 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированные прокуратуры. Всего в ведомстве будут работать 1500 сотрудников.

При этом в пресс-службе добавили, что 20 января начнётся приём документов от кандидатов вне системы органов прокуратуры на более 200 вакансий в Офисе генерального прокурора.

В то же время в ведомстве отметили, что провели переаттестацию прокуроров и уволили тех сотрудников, которые не смогли сдать тесты.

«За два с половиной месяца проведено тестирование на знание законодательства, общие способности, способность решать практические задачи, проведена проверка добродетели прокуроров. По результатам этих процедур из 1339 прокуроров Генеральной прокуратуры только 610 преодолели аттестацию. 55% прокуроров ушли из органов прокуратуры», — отметили в ведомстве.