Одесских предпринимателей, оставивших «ёлочные кладбища», внесли в чёрный список

Департамент городского хозяйства Одесской мэрии составил список предпринимателей, получивших разрешение на предновогоднюю торговлю ёлками, и бросивших на улицах тысячи непроданных деревьев.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook.

«Продавцы ёлок в этом году серьёзно добавили нам работы, по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жалко брошенных ёлок. Никакие деньги не оправдывают те массовые ёлочные кладбища, которые нам сегодня оставили», — отметил Жеман.

Руководитель департамента уточнил, что выводы будут сделаны: списки недобросовестных предпринимателей составлены, и ситуация больше не повторится. А пока проблема опять таки решается силами городских служб.

«Ёлочные кладбища» уже убрали муниципальные службы, но в будущем недобросовестных предпринимателей не допустят к продаже ёлок.

Сейчас следов от стихийной торговли ёлками на улицах, прилегающих к городским рынкам, практически не осталось, подытожил Жеман.

Как сообщала Одесса News, 1 января одесские коммунальщики начали убирать оставленный после новогодних гуляний мусор ещё до рассвета.

Фото: Facebook