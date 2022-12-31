На Дерибасовской в Одессе зажгли огни особенной новогодней ёлки

В центре Одессы 30 декабря засияли огни особой новогодней елки — Ёлки несокрушимости.

Это символ сильных духом и непокорённых людей, которые, несмотря на обстрелы и блэкауты, настроены только на Победу, — говорится в сообщении на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Верю в то, что следующий новый год мы будем встречать в мирной Одессе. Верю, что перед этим у нас будет большой праздник, которого ждут миллионы украинцев – Победа. Я верю в ВСУ – наших героев-защитников, которые сегодня эту победу приближают. Я верю, что Господь с нами. Ведь на нашей стороне правда и справедливость. С наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым! Сил, добра и Божьей милости нам всем!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов на открытии Ёлки несокрушимости.

Одесса News опубликовала перечень культурно-развлекательных мероприятий в Одессе на 31 декабря-1 января.

Фото: Одесса, Odessa Online

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