Куда пойти в Одессе на выходных 31 декабря — 1 января

В последний день уходящего и первый день нового года одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

31 декабря «Новогодняя феерия» — праздничный концерт с одним антрактом продолжительностью 1 час и 40 минут на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета. Посетив его, вы сможете полностью погрузиться в мир классической музыки, хорового пения, балета и всего другого, что готов продемонстрировать вам театр оперы и балета. Приходите на концерт с компанией к 16 часам. Билеты стоимостью от 100 до 550 гривен.

31 декабря премьерный показ новогоднего шоу для всей семьи «За час до Нового года» в Одесском академическом театре кукол. В центре детской сказки оказался символ грядущего года — весёлый Кролик, попавший в сказочную страну. Ему нужно помочь Дедам Морозам подарить незабываемый праздник людям и лесным зверькам. Для семей внутренне перемещённых лиц, детей с особенностями развития и лиц с ограниченными физическими возможностями вход свободный. Приходите к 11.00. Стоимость билетов – 150 грн.

31 декабря в Одесском театре юного зрителя зимняя сказка. Каждый год Санта Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесёт подарок самому Санте? Будет обидно, если он останется без подарка. Чтобы Санта получил свой подарок к Рождеству, Малыш-Эльф, Бабушка Санты, Эльк и Мильке начали срочно искать старинный рецепт волшебного яблочно-ванильного пирога. В поисках потерянного рецепта они встречаются с самыми разными героями сказок, заблудившимися в волшебном лесу. Чтобы узнать, чем заканчивается эта зимняя история, приходите к 12 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

31 декабря-1 января Одесский государственный цирк приглашает на новую Новогоднюю программу «Цирк Удивительных Праздников». Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Дедом Морозом подготовили для друзей цирка настоящий новогодний сюрприз! Добро пожаловать в сказку 31 декабря в 13.00, 1 января в 16.00. Стоимость билетов от 150 до 300 гривен. Продолжительность программы около 2 часов с антрактом. Детям, которым не исполнилось 5 лет, вход бесплатный, без предоставления отдельного места. Адрес цирка: ул. Коблевская, 25.

До 15 января Дом Блещунова приглашает на волшебную выставку Елены Лесниковой «Белый лист». Это маленькое предновогоднее волшебство, созданное талантом театрального художника. Выставка очень атмосферная, тёплая и оставляет ощущение умиротворения и радости. 31 декабря музей работает для посетителей с 11 до 15 часов, а 1 января — с 13 до 16 часов. Также в эти дни в музее проходят мастер-классы для детей и взрослых: в субботу — «Рождественская мастерская. Коллажи» (12:00-14:00) и в воскресенье — «Рождественская мастерская «Ёлочные украшения» (13:00-15:00). Уточняйте подробности в преддверии мероприятия по телефону: +380503905232 (Мария). Адрес проведения: ул. Польская, 19. Вход в “Квартиру №6” сквозь ворота – чтобы попасть, звоним по телефону 048 7221081.

До 20 января в галерее «АртОдесса» Летнего театра Горсада выставка с чуть загадочным названием — «Летний. Снег». Летний — значит название театра, а снег — это то, чего нам всем сейчас не хватает в качестве символа чистоты и обновления, истинно предновогоднего настроения. Выставка собрала работы 17 одесских мастеров-живописцев, но есть работы скульпторов и керамистов. Все их работы объединяет одно — снежно-зимняя тематика.

До 22 января Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на международный выставочный проект «Медведь всегда с тобой» (The Bear Will Be Always With You). Вместе с проектом «Кукльтура», при поддержке международных фестивалей Teddybar Total (Германия) и Hugglets (Великобритания), музей проводит яркий праздник для детей и взрослых, для тех, кто продолжает жить в Украине и для кого ощущение сказочной атмосферы очень важно во время войны. Герои праздника — мишка Тедди, который в 2022 году отмечает 120-летний юбилей, и его друзья. За годы своего существования Тедди перестал быть обычной игрушкой, но снискал славу как символ милосердия, помощи детям и ветеранам войн. Тысячи мишек из разных стран уже попали к украинским детям в качестве поддержки и лучших друзей, которые могут подарить не только тёплые объятия, но и чувство заботы.

Вашему вниманию представлены 2 тематических зала:

«Медведь всегда будет тебя любить/ The Bear Will Always Love You», в котором представлена коллекция тедди-медвежат проекта «КуклЬтура» — знакомство с классическими образами медвежонка Тедди, его историей. Среди экспонатов можно будет увидеть почтенного гостя со 110-летней историей

«Медведь, иди со мной/ The Bear, Walk With Me» — современный взгляд на Тедди как объект искусства (в жанре тедди-арт, скульптуры, живописи, коллажа, скетча, манга и других техник).

Выставка работает каждый день (кроме среды) с 12:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 грн (взрослый), 50 грн (детский). Для внутренне перемещённых лиц — вход свободный. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных выходных! С Новым годом!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News

