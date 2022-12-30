Максим Марченко вручил ключи от дома молодой семье

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко вручил ключи от дома и передал документы семье одного из участников АТО, находившегося в очереди в Одесском региональном управлении Госмолодёжьжильё с 2019 года.

Молодая семья получила дом благодаря Программе обеспечения жильём в Одесской области внутренне перемещённых лиц, участников проведения антитеррористической операции (АТО) и участников проведения операции объединённых сил (ООС) на 2020-2024 годы, — сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Таким образом, благодаря условиям программы молодая семья сможет проживать не в арендованном жилье, а в своём собственном доме, уплачивая сумму, сопоставимую со стоимостью аренды.

«Согласно этой программе и совместному сотрудничеству Одесской областной военной администрации и Одесского регионального управления Госмолодёжьжильё воины Вооружённых Сил Украины, наши защитники, имеют возможность получить жильё. Средства, поступающие в областной бюджет, от возврата ранее предоставленных кредитов по областным программам, снова направляются на выдачу льготных жилищных кредитов. За период действия вышеуказанных программ жильём за счёт средств областного бюджета было обеспечено 17 семей», — отметил директор Госмолодёжьжилья Олег Анистратенко.

Фото: ООВА

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