Одесский театр «Маски» приглашает 10 декабря на комедию-притчу «Подкидыш»

В Одессе, как известно, может произойти всё, что угодно. Даже такие невероятные события, которые происходят в комедии «Одесский подкидыш», тоже могут произойти.

Автор пьесы — известный одесский писатель и драматург Георгий Голубенко своими произведениями, такими, как «Старые дома», «Блеск и нищета Молдованки» и др. сумел рассмешить уже не одно поколение зрителей, как у нас в стране так и за её пределами. Книга его прозы «Рыжий город» или «Новые одесские рассказы» сразу же стала бестселлером среди русскоязычного населения нашей планеты.

Но времена меняются, меняется даже одесский юмор, который становится более тонким и интеллигентным.

Вот тут-то Голубенко и написал своего «Подкидыша» — гротескную комедия-притчу.

Притча о том, что человек живёт только до тех пор, пока способен любить. А чтобы полюбить, нужно просто приглядеться к кому-нибудь из окружающих, а заодно и к самому себе.

— Ну что же здесь смешного? — спросите вы.

А вот попробуйте! Уверяем вас: обхохочетесь и будете смеяться аж до тех пор, пока будете приглядываться.

Актёры — Георгий Делиев, Борис Барский и Наталья Бузько — на редкость талантливая тройка, способная играть и гротеск, и буффонаду, и тонкую лирику, а иногда и вообще помолчать, даже таким образом восхищая зрителей.

А главное, что эти актёры, собранные вместе, как и произошло в «Подкидыше», сразу же создают на сцене ни с чем несравнимую атмосферу этого нового континента, которую принято называть одним словом, точнее двумя – дух Одессы.

Цена билетов от 180 до 350 грн. Их можно таки купить здесь.

10 декабря, четверг, 19:00.

Место проведения: Дом клоунов