На сцену Одесского театра Музкомедии выходит «Сумасбродка»

Обычно коллекторы прижимают должников к стенке, но бывает и наоборот. Коллектор Марк приходит выбивать долг к злостной должнице Наталье. Он и представить себе не может, с какими трудностями ему придётся столкнуться — у Натальи нет денег, зато она не прочь поучить жизни Марка самыми экстремальными способами.

Марк, по её мнению, страшный зануда. А для зануд есть только одно лекарство — хорошенько встряхнуть им мозги, пусть даже сковородкой по голове. Нокаутированный Марк прозревает — он действительно слишком скучно и неправильно жил. Но как это исправить, если нелюбимая невеста ждёт-не дождётся свадьбы, а

сумасбродная должница влезла в долги, чтобы спасти любимого человека и ради него готова даже сесть в тюрьму?!

История, которая начинается как «бизнес и ничего личного», внезапно превращается в историю любви.

Захватывающий комедийный спектакль по пьесе Карла Гольдони в исполнении блистательных актёров.

Олег Штефанко знаком зрителю как актёр приключенческого фильма «Дети капитана Гранта». За период своей творческой деятельности сыграл более 60 ролей в фильмах. В числе известны — «Господа офицеры», «Чучело»,

«Лесник».

Дарья Егорова — известная актриса, сыграла более 30-ти ролей в кино. Самый известный — “Склифосовский”.

В творческом тандеме на сцене театра Музыкальной комедии любимые звёзды кино ждут 19 сентября в 16:00 и 20:00.

Цена билетов от 250 до 1380 гривен. Их можно купить здесь.

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