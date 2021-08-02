«Летучая мышь» в Одесском Театре музкомедии всего лишь за 50 гривен

Оперетта «Летучая мышь» в 3-х действиях предлагается одесситам и гостям города Одесским театром музыкальной комедии им.М.Водяного.

Оперетта названа в честь главной героини Розалинды, которую муж не узнал на балу в костюме летучей мыши и влюбился без памяти. На этом маскараде была ещё одна маска, которая сумела проявить талант и осуществить заветную мечту…

Цена билетов от 50 до 300 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 7 августа, суббота, 18:30.

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