Музыку легенд джаза начала ХХ века предлагает послушать Одесский Центр UNION

Международный культурный центр UNION приглашает 29 июня погрузиться в атмосферу Америки начала XX столетия.

Вас ждёт музыка легенд джаза того времени – Бенни Гудмэна, Джорджа Гершвина и Фрэнка Синатры в исполнении Frank Sinatra & others by Mihail Ksida Quartet.

Вы почувствуете дух импровизации, свободы, услышите романтические песни Франка Синатры и драйв музыки Бенни Гудмэна.

Концерт состоится в итальянском дворике UNION, где Вас ждёт непревзойдённая эстетика с уютными фонариками и зелёным садом.

Приходите к 19 часам, чтобы почувствовать музыку и отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, романтики и джаза.

Михаил Ксида – солист Одесской филармонии, кларнетист, мультиинструменталист. В своём творчестве сочетает любовь к классической музыке, джазу и этнику. Играет разные программы с оркестрами, камерными ансамблями, ведущими музыкантами Одессы и Украины. В 2016 году основал Mihail Ksida Quartet, вместе с которым олицетворяет своё увлечение джазом 30-40-х, свингом и культурой Америки начала XX века.

В программе 29 июня примут участие Виола Демидова (рояль), Александр Шагов (контрабас) и Игорь Крякунов (барабаны).

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул.Троицкая, 43. UNION. Italian Garden, 1-й этаж, вход через главные двери.

В Italian Garden есть буфет, в котором вы можете заказать напитки и закуски. Для бронирования доступны столы. Каждый стол рассчитан на 4-х гостей. Стоимость 3000 грн (включено 4 бокала просеко). Детали и бронирование: +38 0482 39-39-39, вт-вс с 13:00 до 21:00.

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