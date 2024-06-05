В Одессе откроется масштабный форум книголюбов

7-9 июня Одесская областная универсальная научная библиотека имени М. С. Грушевского станет местом встречи писателей, специалистов издательского дела, учёных, литературоведов, искусствоведов, иллюстраторов книги, библиотечных специалистов и широкой общественности.

На XXIV Всеукраинском выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» встретятся книголюбы, литераторы, издатели, учёные, художники.

Посетителей ждут книжные новинки ведущих издательств Украины, творческие встречи с писателями, автограф-сессии, мастер-классы, конкурсы.

На выставке-форуме будут представлены новые издания около 60 отечественных издательств из разных регионов Украины.

Творческие встречи с писателями и презентации новых изданий состоятся также в Центральной городской библиотеке им. Ивана Франко, Центральной городской детской библиотеке ЦГБС для детей города Одессы.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy