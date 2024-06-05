Израиль усиливает наступление в Газе

5 июня Израиль объявил о новой военной кампании против ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Израильские военные заявили, что их самолёты поражали цели боевиков ХАМАС в центральной части Газы, в то время как наземные силы действовали «целенаправленно по указаниям разведки» в районе Аль-Бурейдж – одного из поселений беженцев в Газе.

Отмечается, что военные также приступили к целенаправленной кампании в районах Восточного Бурейджа и Восточного Дейр-аль-Балаха одновременно наземным и подземным способами. Новая израильская военная кампания в центральной части Газы заставила некоторые семьи покинуть свои дома в Аль-Магаге и Аль-Буредже и переместиться в Дейр-аль-Балла, который уже предоставляет убежище сотням тысяч перемещённых палестинцев.

Израильские военные также заявили, что они «нашли боевые средства и ликвидировали вооружённых диверсантов, представлявших угрозу».

Между тем, египетские государственные СМИ сообщают, что официальные представители США, Катара и Египта встретятся в среду в Дохе, чтобы попытаться заключить соглашение о прекращении огня.

«Мы ждём ответа от ХАМАС через катарских посредников», — заявил во вторник журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, имея в виду предложение о прекращении огня, которое президент США Джо Байден обнародовал в пятницу.

Катар заявил во вторник, что это предложение теперь гораздо ближе к позициям обеих сторон. Но спикер ХАМАС повторил во вторник, что не может согласиться ни на одно соглашение, если Израиль не возьмёт на себя «чёткое» обязательство относительно постоянного перемирия и полного вывода войск из Газы.

Израиль заявляет, что не может этого сделать, пока не будет уничтожен ХАМАС.

Одесса News информировала, что 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля и вторглись на территорию страны. По данным МИД Израиля на 10 ноября, боевики убили около 1200 израильтян, ещё около 240 были захвачены в заложники. С 24 ноября 2023 года начал действовать четырёхдневный режим прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. По итогам нескольких обменов были освобождены 110 заложников.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и возобновила боевые действия в Газе. Власти Израиля заявляли, что боевые действия будут продолжаться до полного уничтожения группировки ХАМАС. Израильские военные начали закачивать морскую воду в комплекс тоннелей террористической организации ХАМАС в секторе Газа, что является частью усилий по уничтожению подземной инфраструктуры боевиков.

Фото: Israel Defense Forces

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