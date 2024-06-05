Украина и Китай провели политические консультации

5 июня заместители министров иностранных дел Украины и Китая Андрей Сибига и Сунь Вейдун провели политические консультации. Сибига также встретился со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

Об этом сообщил МИД Украины.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили общие шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций.

Собеседники отметили важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права.

Как было отмечено сторонами, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая.

Сибига проинформировал собеседника о ситуации в Украине, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошим поводом, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.

Замглавы МИД Украины подчеркнул, что единственной основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Владимира Зеленского.

В рамках рабочего визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

Одесса News сообщала, что в КНР проинформировали иностранных дипломатов о том, что не признают саммит в Швейцарии без «равного участия» РФ и Украины и поэтому Китай не будет участвовать в саммите мира.

Фото: МИД Украины

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