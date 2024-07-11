Россия отвергла участие в новом украинском саммите мира

Страна-агрессор Россия не собирается участвовать в новом саммите мира относительно Украины.

Об этом 11 июля в Telegram написало пропагандистское информагентство «РИА Новости», ссылаясь на слова замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

По его словам, Москва считает второй саммит мира «попыткой реабилитироваться за провал в Швейцарии», а формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского – «тупиковой и ультимативной».

Украина в ноябре 2022 года представила свою формулу мира, которая содержит 19 пунктов. Одним из главных её положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Одесса News информировала, что Глобальный Саммит мира в швейцарском Бюргенштоке продолжался с 15 по 16 июня 2024 года. На нём обсуждали 3 пункта формулы мира – ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение военнопленных и детей, похищенных Россией.

На саммите зарегистрировались представители 101 страны и международной организации.

10 июля Bloomberg написал, что Украина хочет провести второй саммит мира с участием РФ перед выборами в США, поскольку опасается потенциальной победы экс-президента Дональда Трампа, высказывавшегося против продления военной помощи Киеву со стороны Штатов.

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