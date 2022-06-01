Здравствуй, лето: не стоит в войну «ловить волну» (фоторепортаж)

Несмотря на строгие и неоднократные предупреждения отчаянные одесситы продолжают принимать солнечные ванны на заминированном побережье.

Об этом свидетельствуют фото нашего корреспондента, сделанные в последний день весны — 31 мая.

Не изменяя традиции, одесситы продолжают загорать на пляже «Аркадия» и купаться в волнах Чёрного моря в десятке метров от грозых табличек с изображением черепа и надписью «Заминировано». Есть, правда, и совершенно безлюдные пляжные зоны.

Практически каждый день Одесса News сообщает об опасных находках в море или на берегу. Вчера, после шторма в Чёрном море, одну из вражеских мин сорвало с крепления и принесло волнами прямо к берегу. Бдительным наблюдением за прибрежными водами и побережьем военнослужащими ВСУ на одном из песчаных пляжей, которые, кстати, так любят ценители приморского отдыха, был обнаружен взрывоопасный предмет.

Военные обращают внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких «сюрпризов» в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятен неконтролируемый подрыв.

Более того, пляжный отдых не только опасный, но ещё и раздражающий момент для врага, который, несмотря на законы и правила войны, не гнушается атаками на скопление мирных граждан. Помните об этом, собирась на морской променад.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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