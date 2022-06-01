1 июня — Международный день защиты детей: Россия убила за время войны 243 ребёнка

По состоянию на утро 1 июня 2022 года более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 243 ребёнка погибли и 446 ранены.

Эти цифры, как сообщается на сайте Офиса Генпрокурора не окончательны, поскольку идёт работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобождённых территориях.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на начало 31 мая за время войны в Украине погибли по меньшей мере 4 113 гражданских лиц, среди которых 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей, чей пол пока неизвестен. Среди раненых 115 девочек и 138 мальчиков.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod