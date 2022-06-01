Военная ситуация на Юге за прошедшие сутки: враг обстреливает кассетными бомбами

Враг не гнушается обстрелами населённых пунктов юга Украины кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и пушек ствольной дальнобойной артиллерии «Пион» калибром 203 мм.

Такая информация содержится в рапорте об оперативной обстановке на юге Украины за 31 мая, который представлен офицером Оперативного командования «Юг» Владиславом Назаровым.

«Развитие событий в нашей операционной зоне насыщенное и динамичное. Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры по противодействию контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки», — говорится в текущей сводке.

Отмечается, что враг, продолжая покрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнём , обстреливает населённые пункты кассетными боеприпасами. Именно так вчера был атакован Николаев, когда снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, сети электроснабжения. Во многих домах выбиты стёкла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. К счастью, жертв нет.

В районе Добрянки, на севере Херсона, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений. По информации Назарова, ДРГ подверглась меткому попаданию наших стрелков и ретировалась на исходные позиции.

«Противник проводил и воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа «Орлан-10». Точным выстрелом бойцов нашего зенитно-ракетного подразделения воздушный разведчик уничтожен», — рапортует полковник Оперативного командования.

Всего за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 военных, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы «Мста-Б», 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

По сообщению ОК «Юг», корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряжённые крылатыми ракетами типа «Калибр».

«Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины. И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов», — говорится в ежедневной сводке.

Подчёркивается, что штормом снова сорвало с якоря 2 вражеские морские мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где её обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

ОК «Юг» призывает прислушаться к предостережениям сил обороны, быть бдительными и внимательными, не подвергать себя опасности в зонах, запретных для посещения.

Фото: ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ, Генштаб ВСУ/Facebook, Армия INFORM

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.