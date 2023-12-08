Украина впервые получила самый новый немецкий беспилотный авиакомплекс Luna

Правительство Германии 8 декабря обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.

В новый пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:

один разведывательный комплекс Luna NG;

10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями (всего в Украину доставлено 152 дрона такого типа);

шесть погранично-патрульных автомобилей (всего 241);

восемь грузовиков Zetros (всего 232);

100 тыс. аптечек первой помощи (всего 500 тыс.);

медицинские материалы;

70 автоматических гранатомётов MGW (впервые);

250 снарядов калибра 155 мм (всего более 26 тыс.).

Сроки этих поставок не раскрываются.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 14 августа анонсировал развёртывание системы Luna NG в Украине. В компании добавили, что сумма заказа, размещённого сейчас на эту систему, не превышает нескольких десятков миллионов евро.

Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими беспилотниками. В состав системы также входят стартовая катапульта, дополнительная страховочная сетка для посадки и оборудование для быстрого ремонта.

Беспилотник Luna NG может летать более 12 часов и способен вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров с достаточным временем простоя над местом выполнения задачи.

Одесса News информировала, что правительство Германии предыдущий список военной помощи обновляло 1 декабря.

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