Украина впервые получила самый новый немецкий беспилотный авиакомплекс Luna

Правительство Германии 8 декабря обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.
В новый пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:
- один разведывательный комплекс Luna NG;
- 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями (всего в Украину доставлено 152 дрона такого типа);
- шесть погранично-патрульных автомобилей (всего 241);
- восемь грузовиков Zetros (всего 232);
- 100 тыс. аптечек первой помощи (всего 500 тыс.);
- медицинские материалы;
- 70 автоматических гранатомётов MGW (впервые);
- 250 снарядов калибра 155 мм (всего более 26 тыс.).
Сроки этих поставок не раскрываются.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 14 августа анонсировал развёртывание системы Luna NG в Украине. В компании добавили, что сумма заказа, размещённого сейчас на эту систему, не превышает нескольких десятков миллионов евро.
Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими беспилотниками. В состав системы также входят стартовая катапульта, дополнительная страховочная сетка для посадки и оборудование для быстрого ремонта.
Беспилотник Luna NG может летать более 12 часов и способен вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров с достаточным временем простоя над местом выполнения задачи.
Одесса News информировала, что правительство Германии предыдущий список военной помощи обновляло 1 декабря.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy