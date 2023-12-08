В Одессе арестован агент ФСБ по кличке «Мазепа», шпионивший за ВСУ

Одесскими правоохранителями сообщено о подозрении жителю Одессы в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным Одесской облпрокуратуры и проведённого следствия, с октября 2023 года подозреваемый под псевдонимом «Мазепа» сотрудничал с представителями спецслужб России. Он массово «сдавал» агрессору места дислокации личного состава сил обороны, ориентировочные координаты базирования систем ПВО в Одессе и объектов энергетической инфраструктуры.

«Ещё одной его задачей была фиксация последствий ракетно-дроновых обстрелов Одессы, в частности, их точность попадания и масштабы разрушений. Эти данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе. Для сбора «нужных» сведений пособник агрессора обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал «отчёт» в фсб в виде текстовых сообщений, фотоснимков, видеозаписей и отметок на электронных картах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве вознаграждения за свои «услуги» вражеский агент потребовал финансирования для выдвижения в депутаты ВРУ ближайшего созыва и 5500 долл. США ежемесячно, а в случае оккупации Одесщины – возглавить регион и стать руководителем т.н. «Регионального отделения «Единой России» Одесской республики РФ».

Злоумышленник успел получить за разведданные лишь 1300 долл. США аванса. Информатора врага задержали во время фиксации объекта энергетической инфраструктуры в Одессе, — сообщает прокуратура.

Подчёркивается, что в ходе обыска по месту жительства изъяты коктейли Молотова, которые агент планировал использовать во время массовых собраний одесситов на центральных улицах города. Также изъяты мобильные телефоны с подтверждениями его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Одесса News сообщала, что Приморский райсуд Одессы в ноябре 2023 года приговорил к испытательному сроку в один год гражданина Китая, который публиковал на своём YouTube-канале снятые из его квартиры записи работы противовоздушной обороны во время атак российских оккупантов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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