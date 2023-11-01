«Укрпочта» представила почтовый блок, посвящённый железнодорожникам

«Укрпочта» представила почтовый блок «Героические профессии. Железные люди», посвящённый железнодорожникам.

Это первый в истории независимой Украины почтовый блок, посвящённый работе железнодорожников. «Укрпочта» представила его ко Дню железнодорожника, который будет отмечаться 4 ноября, — информирует почтовое ведомство.

«За время широкомасштабной войны «Укрзализныця» стала символом национальной несокрушимости: эвакуация более 4 млн человек, бесперебойное грузовое и пассажирское движение, пожарная и ремонтная помощь при ликвидации последствий ракетных ударов, восстановление сообщения в деоккупированные города. Украинские железнодорожники, первые месяцы войны работавшие в сверхсложные и опасные условия, без сна и отдыха стали настоящими «железными людьми», которые держат тыл нашей страны», — говорится в сообщении.

Блок состоит из двух марок «Эвакуационный поезд. Херсон →» и «→ Львов. Эвакуационный поезд», рассказывающий историю героизма и стойкости железнодорожников.

«Это первый в истории независимой Украины почтовый блок, посвящённый работе железнодорожников. Здесь отражена лишь одна из тысячи историй, когда железнодорожники, рискуя жизнью, выполняли свою работу. О некоторых таких историях мы уже рассказываем, о других сможем говорить только после победы», — подчеркнул председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Тираж почтового блока – 150 000 экземпляров. Погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится 1 ноября в Киеве, спецпогашение – во всех регионах Украины.

Одесса News информировала, что 30 июня 2023 года, в годовщину освобождения от российских оккупантов острова Змеиный, в Одессе прошло специальное погашение благотворительной почтовой марки «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Главное управление разведки Министерства обороны Украины».

Фото: Укрпочта

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