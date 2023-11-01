В Украине выплаты переселенцам теперь будут назначаться на семью

Кабмин Украины с 1 ноября изменил правила оформления выплат внутренне перемещённым лицам. Это касается внутренних переселенцев, впервые обращающихся за такой помощью от государства.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, для оформления выплат ВПЛ с сегодняшнего дня должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Речь идёт о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тыс. грн лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. грн для остальных внутренних переселенцев.

Соответствующую помощь назначают на каждого члена семьи, сведения о котором занесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Эти нововведения предусмотрены постановлением КМУ от 31 июля 2023 №789.

Одесса News информировала, что с 1 августа вступает в силу постановление №709 Кабмина Украины о вопросах поддержки внутренне перемещённых лицах (ВПЛ), которое меняет порядок выплат на проживание для ВПЛ.

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