Украинская ПВО сбила две ракеты оккупантов, выпущенные в направлении Одессы

В Одесской области днём 1 ноября украинская противовоздушная оборона сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные авиацией оккупантов.

Об этом в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«Зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования «Юг» над морем были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные из российских самолётов тактической авиации в направлении Одесского района», – сказано в сообщении.

В последние недели оккупанты не запускают по Украине «Калибры» и крылатые ракеты воздушного базирования со стратегических бомбардировщиков. Зато активизировалось применение баллистических и крылатых ракет наземного базирования («Искандер-М», «Искандер-К»), авиационных ракет Х-59 и беспилотников.

В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 1 ноября россияне выпустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны ракета и 18 ударных БпЛА были уничтожены.

Одесса News информировала, что 30 октября 2023 года российские террористы атаковали ракетами судоремонтный завод в Одесском районе.

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