Строители, возводившие детлагерь «Виктория» в Одессе, построят там же детсад

Строительная фирма “Монолит” выиграла тендер на постройку детского сада в Одессе от Одесской мэрии за 143 млн гривен.

Именно эта фирма построила в своё время детский лагерь “Виктория” с многочисленными нарушениями по пожарной безопасности, вследствие чего вскоре после окончания стройки произошёл пожар, в котором погибли три девочки, — сообщает издание Культурометр.

Отмечается, что тендер, выигранный «Монолитом», «оказался абсолютно неэффективным касательно экономии средств – фирма снизила начальную цену всего на 44 тыс. гривен, что эквивалентно 0,03% экономии».

Кстати, судебная система Украины так и не смогла наказать виновных. Суды длились годами, строительная фирма “Монолит”, как и чиновники Одесской мэрии, которые принимали деревянные домики без противопожарной пропитки, вышли “сухими из воды”. А виновным сделали директора лагеря, но и там до конца дело не довели.

В результате такой безнаказанности, виновные в пожаре и гибели детей не только не понесли наказание, но и снова будут строить для детей.

Вряд ли вообще есть необходимость в строительстве детсада в военное время, поскольку много детей уехала эвакуированы. «Это очередная бессмысленная трата бюджета во время войны вместо того, чтобы за эти деньги спасти жизни раненых или солдат на передовой».

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов игнорирует протесты одесситов, которые требуют остановить вакханалию неадекватных тендеров, потому что жизни защитников важнее ремонтных тендеров.

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