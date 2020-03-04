С заботой о детях: теперь в детсадах не обязательно работать с педобразованием

Кабмин упростил условия открытия и работы детсадов, Теперь дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогических работников.

Соответствующие изменения к Лицензионным условиям осуществления образовательной деятельности принял Кабмин, сообщает Министерство образования и науки.

«Изменения позволят расширять сеть детских садов и повышать доступ к дошкольному образованию. Станет проще открывать частные детсады, привлекать к учебной работе необходимых специалистов и обеспечивать детей качественным питанием», – рассказала глава МОН Анна Новосад.



Как отмечается, для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки, прачечные и штатных медицинских работников — соответствующие услуги должны обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право их предоставлять. Это будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях.

Согласно изменениям, детские сады будут иметь возможность привлекать к работе не только педагогов, но и других физических лиц, в услугах которых учреждение нуждается во время образовательного процесса. Это поможет в выполнении вариативной части обучения, которую заведение определяет с учётом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей.

Постановление Кабмина об изменениях к Лицензионным условиям осуществления образовательной деятельности вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

Кстати. Министр образования и науки Анна Новосад не согласна с новым составом правительства, предлагаемым сегодня на утверждение внеочередному заседанию Верховной Рады, отказалась работать в будущем правительстве Дениса Шмыгаля и уходит в отставку.

Как сообщала Одесса News, Министр образования и науки Анна Новосад в январе этого года заявила, что ей не хватило бы зарплаты в 36 тысяч гривен на воспитание собственного ребёнка, если бы он у неё был. «Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать», — заявила тогда чиновница.