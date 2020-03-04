Свитолина обыграла черногорку всего за час

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина уверенно преодолела стартовый раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

За выход во второй круг соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 1 час обыграла Данку Ковинич из Черногории — 6:3, 6:2, прервав серию поражений в WTA-туре в одиночном разряде, сообщает XSPORT.



Путёвку в четвертьфинал турнира Свитолина разыграет с представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой, которая стартовала с волевой победы над американкой Кэролайн Доулхайд — 3:6, 6:2, 6:1.

Как сообщала Одесса News, в парном разряде британско-украинский дуэт Джоанна Конта — Элина Свитолина вышел в 1/4 финала, где сойдётся с чешками Марией Боузковой и Ренатой Ворачовой.