Для выпускников школ Одессы прозвенел последний звонок

Вчера, 27 мая, в Одессе прозвучал последний звонок для учителей, выпускников и учеников одесских школ, которые из-за войны в этом году вынуждены были заканчивать учебный год онлайн в Одессе и других городах Украины и мира.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесских школьников и педагогов с завершением учебного года в своём сообщении на странице в Facebook.

«Уверен в том, что навыки, полученные в школе, приблизят нашу Победу. А для неё сегодня нужны не только усвоенные вами учебные дисциплины, но и другие полученные ценности. Любовь к Родине. Сплочённость. Целеустремлённость и преданность делу. Этих предметов нет в школьной программе, однако именно этому учили вас наши педагоги», — написал Труханов.

Он также выразил надежду, что уже в следующем году одесситы будут завершать учебный год в мирной Одессе – свободном украинском городе, где растут самые талантливые дети, а молодёжь выступает двигателем развития и процветания.

Поздравления Департамента образования и науки Одесского городского совета:

Как сообщала Одесса News, с 20 мая в Украине началась регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте, который в этом году заменяет ВНО.

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