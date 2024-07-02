В Японии объединили усилия, чтобы восстановить детсад №141 в Одессе  

1 июля мэр Йокогамы Такехару Яманака и директор Представительства UNDP (Программа развития ООН) в Токио Хидеко Хадзиалич подписали Соглашение о сотрудничестве в восстановлении объектов социальной инфраструктуры в Украине, в частности, детского сада №141 в Одессе, который был повреждён летом прошлого года в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что UNDP с помощью финансируемого Японией проекта поддержит реконструкцию трёх зданий детского сада. После этого стороны объединят усилия, чтобы обеспечить эти здания всем необходимым оборудованием и учебными материалами для детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своём видеообращении выразил благодарность партнёрам за поддержку: «Подписание этого соглашения подтверждает многостороннее сотрудничество Одессы, Йокогамы и UNDP. Вместе мы сможем вернуть детям важную часть их детства».

По словам Постоянного представителя UNDP в Украине Яко Силье, это новаторское сотрудничество, в рамках которого UNDP будет работать совместно с муниципальным органом за пределами Украины, чтобы поддержать усилия по восстановлению на местном уровне.

«В дальнейшем мы продолжим тесно сотрудничать с UNDP, чтобы помочь в восстановлении Одессы и содействовать миру и развитию международного сообщества», – отметил мэр Йокогамы Такехару Яманака.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года в Йокогаме прошла торжественная церемония подписания трёхстороннего Меморандума о сотрудничестве между Одесским городским советом, Альянсом городских решений Йокогамы (YUSA) и корпорацией Sansei.

Фото: «Одесса»

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