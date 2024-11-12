Зеленский провёл заседание Ставки, решали, как противодействовать авиабомбам

11 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали работу противовоздушной обороны.

Об этом Глава государства сообщил в Telegram.

«Провёл Ставку. Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ», – написал он.

По словам Зеленского, докладывали и о противодействии российским управляемым авиабомбам (УАБ).

«Есть перспективные технологические решения», – подчеркнул Президент.

Он рассказал, что доклады были о «текущем состоянии украинской ракетной программы, в том числе разработках собственных управляемых авиабомб», трёхлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения, а также о ситуации на фронте от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку», – отметил Зеленский.

Одесса News информировала, что на предыдущем заседании Ставки 4 ноября 2024 года было отмечено, что «Россия использует примерно в 10 раз больше дронов-камикадзе Shahed, чем осенью 2023 года, и Украина должна полноценно им противодействовать».

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