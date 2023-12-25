СБУ даёт вражеским солдатам шанс спасти свои жизни

Военная контрразведка СБУ с помощью бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила усеяли оккупированую врагом территорию листовками с призывами к россиянам сдаваться в плен.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный. ВСУ».

«Выстрелами агитационных снарядов – накануне на фронте с грядущими праздниками поздравили окупантов. Более 352 тысяч ликвидированных захватчиков. Такие колоссальные потери Россия не несла ни в одной войне. Но, несмотря на то, что с войной пошли на нас, украинские воины дают оккупантам шанс спасти жизнь. Оккупированную территорию украинские контрразведчики усеяли листовками с призывами к россиянам сдаваться в плен», — говорится в сообщении.

Фото: «Оперативный. ВСУ»/Telegram

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