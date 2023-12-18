Количество убитых на фронте российских военных подходит к 350 тысячам

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ украинские военные ликвидировали 347 160 (+1090 за прошедшие сутки) российских оккупантов.

Об этом 18 декабря сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили 5783 (+44 за прошедшие сутки) танка противника, 324 самолёта, 324 вертолёта, 22 корабля и одну подводную лодку.

Помимо этого, захватчики потеряли в Украине 10752 боевые бронированные машины (+60), 8175 (+38) артиллерийских систем, 926 (+3) реактивных систем залпового огня, 610 (+1) средств ПВО, 6290 (+12) БпЛА оперативно-тактического уровня, 1610 крылатых ракет, 10822 (+56) единиц автомобильной техники и цистерн, а также 1198 (+4) единицы специальной техники.

Данные уточняются, — говорится в сообщении Генштаба.

Одесса News информировала, что, по заявлению командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского, украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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