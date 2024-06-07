В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Штёпу, светлая ему память

На фронте погиб житель села Капаклиево Раздельнянской городской территориальной общины Одесской области Андрей Штёпу.

Об этом сообщает Раздельнянская гортеробщина.

24 января 2024 года бойца с воинскими почестями похоронили в родном селе Андрея.

Одесса News сообщала, что 23 января 2024 года в Ширяевской общине Одесской области попрощались с солдатом 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы Олегом Бойцуном.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy