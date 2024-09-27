В ночь на 27 сентября враг атаковал Украину тремя ракетами и 32 БпЛА: сколько сбито

В ночь на 27 сентября противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Чёрного моря, 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (район пусков: Приморско-Ахтарск, РФ).

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed». Один беспилотник вошёл в воздушное пространство Румынии, ещё один вражеский БПЛА локационно потерян в результате противодействия РЭБ Сил защиты Украины», — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Одесса News информировала, что под утро 27 сентября россияне запустили ударные беспилотники по югу Одесской области. Погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина.

Инфографика: ВС ВСУ/facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy