Измаильские прокуроры ведут осмотр места вражеского обстрела

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, 27 сентября ночью вооружённые силы РФ совершили массированную атаку БпЛА на Подунавье Одесской области.

«Сейчас известно о 3-х погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3-х и 13-ти лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела, — информирует облпрокуратура.

Одесса News информировала, что в ночь на 27 сентября противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, двумя крылатыми ракетами Х-22 и 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed». Сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed».

Фото: Одесская облпрокуратура

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