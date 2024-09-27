Зеленский представил свой План победы президенту США

Владимир Зеленский 26 сентября в Вашингтоне представил План победы Президенту США Джозефу Байдену.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Перед этим Глава Украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за решительную поддержку и решения, которые помогают защищать Украину и украинцев.

«Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых мгновений этого ужасного российского вторжения. Ваша решимость невероятно важна для нашей победы», – отметил Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил за объявленный пакет на 7,9 млрд долларов, который поможет украинским воинам на передовой.

«Я хочу поблагодарить вас за все годы поддержки Украины, нашей независимости. Я помню, как важен был ваш телефонный звонок в Киев в первый день российского вторжения. И я также помню ваш визит в Украину в критический момент в феврале 2023 года – это было храброе решение», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты Плана победы и поручили своим командам провести консультации по поводу следующих шагов.

Отмечено, что 12 октября Джозеф Байден проведёт в Германии встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров. Президенты Украины и США встретятся на двустороннем уровне, чтобы проанализировать прогресс консультаций, а также с международными партнёрами, чтобы скоординировать дополнительную помощь для Украины.

Джозеф Байден заверил, что предоставит Украине всю необходимую для победы поддержку и сообщил о решении увеличить помощь безопасности.

«Во-первых, сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя, и именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю новый пакет безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов. Я также поручил Пентагону выделить все средства, оставшиеся в рамках помощи, предназначенные для Украины, до конца моего срока, то есть до 20 января. И это усилит позицию Украины на предстоящих переговорах. Во-вторых, мы смотрим вперёд, чтобы помочь Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе», – отметил Президент США.

Одесса News информировала о предыдущей встрече Зеленского с Байденом 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фото: сайт Президента Украины

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