Президент Зеленский назначил нового Командующего Сил теробороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности Командующего Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Указ №678/2023 Главы государства об увольнении Танцюры с должности Командующего Силами территориальной обороны ВСУ был обнародован 9 октября.

Следующим указом №679/2023 президент назначил на эту должность Баргилевича.

«Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины», – говорится в документе.

Президент назначил Танцюру Командующим 15 мая 2022 года. По информации СМИ, Танцюру как минимум дважды пытались убить российские захватчики, узнав маршрут его перемещений.

Баргилевич до того, как возглавить ТрО, был командующим территориальной обороны командования Сухопутных войск ВСУ, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. Перед этим с 2020-го – заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне. Баргилевичу 54 года. Звание генерал-майора он получил в 2017 году. Награждён орденом Данилы Галицкого (2016 год).

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