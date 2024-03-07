743-й день войны: ВСУ дали отпор врагу на Авдеевском направлении

Начались 743-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в эфире телемарафона «Единые новости», что Украина стабилизирует линию фронта и начнёт готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

По словам Павлюка, ситуация на поле боя тяжёлая, но контролируемая, Россия пытается оккупировать больше украинской территории до «выборов» Путина, поэтому на штурм бросается «всё, что возможно и невозможно».

Павлюк отметил: по оценкам убитых и пленных, можно утверждать, что россияне бросают на фронт только что мобилизованных людей — без всякой подготовки. Им проводят лишь небольшой инструктаж и бросают в бой, лишь бы перехватить инициативу.

Командующий Сухопутными войсками назвал основные потребности на поле боя.

«Наша задача — стабилизировать линию фронта, максимально уничтожать, что и делаем, и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, уже нуждающихся в доукомплектовании и восстановлении, на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в текущем году провести контрударные действия. Нам это удаётся, ситуация стабилизируется», — подчеркнул генерал-лейтенант, уточнив, что в настоящее время осталось несколько горячих направлений, где противник максимально сосредотачивает силы: Авдеевка, направление Часового Яра и направление Тернов в сторону Лимана.

«Там каждый день проходят очень тяжёлые бои, но наши ребята держатся. Держатся достаточно уверенно — потери противника огромны. Я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем всё для того, чтобы подготовить войска для перехода в более активные действия и перехватить инициативу» , — добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 7 марта, за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населённых пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Военная ситуация в других ОСГВ такая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении отбиты 11 штурмов, на Бахмутском — также 11;

: на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении отбиты 11 штурмов, на Бахмутском — также 11; ОСГВ «Одесса«: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Одесса News информировала, что в Железногорском районе Курской области России 6 марта вследствие удара украинских беспилотников произошёл пожар на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината.

На главном фото пехотинец 220-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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