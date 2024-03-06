В Курской области после атаки беспилотника горит топливная база

В Железногорском районе Курской области России 6 марта произошёл пожар на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева.

Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram.

По его словам, возгорание произошло якобы после атаки беспилотника, прилетевшего из Украины.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет», – написал чиновник страны-агрессора.

Российский Telegram-канал 112 написал, что «беспилотник попал прямо в резервуар с топливом на территории предприятия».

Одесса News информировала, что Украина регулярно атакует инфраструктурные и военные объекты в Курской области РФ. Так, атака на нефтебазу «Полевая» в этом регионе в ночь на 15 февраля – это спецоперация ГУР.

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