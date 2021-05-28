Непостоянная любовь Олега Скрипки: Артисты, поющие на русском — «не украинцы»

Украинский музыкант, фронтмен знаменитой группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что считает украинскими только тех артистов, которые говорят и пишут песни на украинском и не ездят в Россию.

Об этом он рассказал в интервью «КП в Украине».

«Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остаётся там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над «i». Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал.

А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках. Я иногда, может, неправильно говорил на этот счёт или не так интерпретировали мои слова, что таких людей нужно изолировать», — сказал Скрипка.

На вопрос, имеет ли в виду Скрипка «гетто для русскоязычных», он ответил утвердительно.

«Да. Но, во-первых, я этого не говорил, а во-вторых, это интерпретация. Это была определённая специальная провокация российских служб перед «Евровидением», чтобы все боялись ехать в Украину.

Вот вы говорите, что фирма уезжает в Россию. Фирма украинская не едет туда петь. Эта «Лада Калина», может, и собрана в Украине, но пусть едет туда и там и остаётся. Музыкальный истеблишмент, к сожалению, пока что не состоит из реальных украинских артистов, а большое количество качественной музыки не доходит до людей», — сказал Олег Скрипка.

По словам музыканта, нет украинских артистов, которые пишут на русском. На уточняющий вопрос, считает ли артист, что это не украинские артисты, Скрипка заявил, что это просто резиденты Украины.

«Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью русского мира», — сказал Олег Скрипка.

Сказанное не мешает Скрипке самому исполнять песни на русском языке, а о многочисленных гастролях в России говорить вообще не приходится.



Фото: КП в Украине

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины расширило список российских актёров, создающих угрозу национальной безопасности.

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