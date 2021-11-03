Вместо России уголёк в одесские порты поставят США

Россия заявила о прекращении поставок энергетического угля в Украину по причине возросших потребностей в нём на внутреннем российском рынке. Уголь для Украины теперь будет приходить из США.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что поставки энергетического угля из Российской Федерации останавливаются с 1 ноября. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, речь идёт об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). При этом, ссылаясь на участников рынка, Герус указал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

Американский уголь днями придёт в Украину. Порты в ноябре примут пять судов с импортным углём из США общим объёмом примерно 280 тыс. тонн: четыре судна для ДТЭК и ещё одно — для государственной «Центрэнерго».

«Центрэнерго», в частности, ожидает получить 72 тыс. тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября — ещё 66 тыс. тонн. Отмечается, что госкомпания получила средства на закупку энергетического угля благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии «Нафтогазу Украины».

Как сообщала Одесса News, в 2019 году порт «Южный» принимал уголь из Колумбии для ДТЭК, а в 2018-м — из ЮАР.

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