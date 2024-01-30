Футбольный клуб «Черноморец» выступил с официальным заявлением: что в нём

Футбольный клуб «Черноморец» выступил с официальным заявлением об отказе играть на тренировочных сборах в Турции с командами, которые запланировали встречи с футболистами страны-агрессора.

Об этом сообщает сайт ФК «Черноморец».

В официальном заявлении клуба, в частности, отмечается, что «Черноморец» запланировал 9 спаррингов во время сборов в один месяц. «С большинством спарринг-партнёров соглашения о проведении матчей заключались, когда у них не было согласованных дат поединков с другими клубами. То обстоятельство, что некоторые наши соперники согласились проводить матчи с командами, представляющими страну-агрессора, пусть будет на их совести!» — говорится в заявлении.

«Может клуб отказаться от товарищеского матча с соперником, который запланировал себе во время сбора матчи с условными «химками», «крыльями советов» или «оренбургом»? Может, потому что некоторые вещи важнее тренировочного процесса. И даже самого футбола», — подчёркивается в заявлении.

Исходя из этих соображений, ФК «Черноморец» отменил игру с лидером чемпионата Северной Македонии ФК «Струга», которая должна была состояться 29 января, ибо «Струги» уже «засветились» во время этих сборов матчем против российской команды».

4 февраля «Черноморец» должен играть спарринг против узбекской команды «Андижан». Однако, «1 февраля «Андижан» планирует играть товарищеский матч с клубом из московии. Если эта информация подтвердится, матч «Черноморец» — «Андижан» будет отменён. Следите за новостями», — говорится в заявлении.

Между тем, «Черноморец» встретился в Турции с командой «АП Брера» (Струмица, Северная Македония) и победил со счётом 3:1. У «моряков» голы забили Александр Васильев-2 и Присяжнюк.

Одесса News информировала, что футболисты одесского «Черноморца» предыдущий, пятый тренировочный матч в Турции, проиграли со счётом 0:2 австрийской команде «Райндорф Альтах».

Фото: ФК «Черноморец»

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