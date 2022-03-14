Враг хочет взять под контроль Одессу

Российские захватчики планируют высадку своего десанта на территории Одесской области, чтобы взять под контроль Одессу.

Однако украинские защитники их там ждут, и лёгкой прогулки у врага не выйдет, — сказал в эфире UA:разом секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос об угрозе врага со стороны Чёрного моря.

«Это не новая угроза, это старая угроза. На Чёрном море они хотели ещё 3-4 дня назад сделать эту ситуацию, но была погода, они вынуждены уйти в Севастополь, они возвращаются. У них большое желание, что касается территории Одессы и Одесской области. Но поверьте, их там ждут, и лёгкой прогулки, как они в своё время хотели пройтись по Крещатику, у них тоже не будет», — заявил Данилов.

Он заверил, что командование ВСУ полностью владеет информацией и контролирует ситуацию в регионе.

«Мы это вполне осознаём, мы понимаем, что там происходит, и ситуация на сегодняшний день там под контролем. Там есть кому их встречать. Так же, как их встречали в Черниговской области, как их встречали в Киевской области. Мы понимаем, о каких силах и средствах идёт речь», — заверил секретарь СНБО.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 13 марта, боевые потери вторгшейся в Украину российской армии составляют более 12 тысяч человек.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod