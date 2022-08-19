В Тарутинской громаде простились с бойцом ВСУ Григорием Денисенко, светлая память

Житель села Подгорное Тарутинской громады Одесской области Григорий Денисенко сложил голову в бою с российскими нацистами.

Об этом сообщили в Тарутинской громаде, в состав которой входит родной населённый пункт воина.

Григорий родился 17 мая 1993 года. 8 мая 2022 года он призван по мобилизации в 184-й учебный центр в с. Старичи Львовской области. После прохождения необходимого обучения Григорий был переведён в ВЧ А 7014 на должность старшего наводчика 2-го миномётного взвода 4-й миномётной батареи 2-го механизированного батальона.

4 августа в Донецкой области оборвалась жизнь нашего воина от ранений, несовместимых с жизнью в результате миномётного обстрела со стороны страны-агрессора.

17 августа в Тарутино прошли похороны воина.

Его провожали в последний путь с военными почестями. Жители вышли на улицы с государственной символикой и создали живую цепь, чтобы с уважением провести земляка в последний путь.

Как сообщала Одесса News, житель города Южный Геннадий Тихонов погиб 14 августа во время боя с оккупантами в Николаевской области.

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Фото: Тарутинский поселковый совет

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