Ночь в Одессе и области прошла под звуки воздушной тревоги, угроза новых атак высока

Ночь в Одессе и Одесской области прошла под звуки воздушной тревоги и, хотя обстрелов именно одесского региона не было, угроза новых атак россиян высока.

Об этом в Telegram сегодня утром сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ведь в Чёрном море продолжают находиться 2 надводных ракетоносителя, оснащённых 16 ракетами типа «Калибр», и два больших десантных корабля.

«Угроза ракетных ударов и обстрелов южных регионов остаётся на уровне – высокая», — сообщил ночью в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Отмечается, что украинские защитники на южном фронте в течение 18 августа уничтожили 73 россиянина, 3 танка, 4 пусковые установки, одну радиолокационную станцию ​​к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, один склад боеприпасов.

В целом, на сегодняшнее утро «обстановка в нашей операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряжённая, но целесообразно контролированная. Враг продолжает ведение боевых действий, преимущественно по занимаемому рубежу обороны. Но иногда пытается противодействовать нашим штурмовым действиям», — отрапортовал офицер ОК «Юг».

Карта боевых действий Украины, составленная Минобороны Великобритании 18.08.2022

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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