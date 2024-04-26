Глава Пентагона анонсировал выделение ещё одного пакета помощи Украине на $1 млрд

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Соединённые Штаты выделяют ещё один пакет оборонной помощи Украине суммой в $1 миллиард, который будет включать ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

Об этом он заявил в начале 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины, которое проходит в пятницу, сообщает Укринформ.

«Сегодня я рад сообщить, что Соединённые Штаты выделят по полномочиям президента (PDA) ещё один пакет помощи на $1 миллиард, который будет включать дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-миллиметровые снаряды, средства противовоздушной обороны и бронетехнику», — заявил глава Пентагона.

Он также положительно отметил усилия других стран, продолжающих обеспечивать оборонные потребности Украины.

«Только посмотрите на чрезвычайную инициативу Чешской Республики по закупке тысяч артиллерийских снарядов из третьих стран. Великобритания объявила о выделении своего крупнейшего пакета вооружений стоимостью около $620 миллионов. Или обратите внимание на смелое заявление Германии о том, что оно предоставит Украине ещё одну систему Patriot», — заметил Остин.

Министр обороны США также отметил, что за последние два года около 50 стран со всего мира обеспечили Украину более 70 системами ПВО средней и большой дальности. Они предоставили около тысячи ракет, три тысячи единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. ВСУ также получили десятки тысяч противотанковых ракет, а в этом году в Украину прибудет эскадрилья самолётов F-16 вместе с пилотами и инженерами, которых подготовили страны-участницы Контактной группы.

«Всё это свидетельствует о нашей совместной преданности успеху Украины на поле боя. А благодаря коалиции возможностей контактных групп мы теперь имеем ловкую и гибкую структуру, чтобы адаптироваться к новым вызовам и создать силы будущего, необходимые Украине для ее долгосрочной безопасности», — заявил Остин.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля сразу после подписания президентом США Джо Байденом закона о международной помощи, принятого Конгрессом США, Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $1 млрд.

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