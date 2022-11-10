Что скрывается за заявлением Шойгу: «жест доброй воли» или информспецоперация

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединённой группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

По словам Суровикина, маневр российских войск «будет осуществлён в ближайшие сроки».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, «пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск».

На юге Украины продолжается операция, требующая информационной тишины, — заявила глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в комментарии Общественному 9 ноября. — Тем временем оккупанты пытаются заполнить информационное пространство своими сообщениями, чтобы подготовить оправдание на случай стремительного провала и дезориентировать местное население и силы обороны Украины», – заявила она.

По её словам, силы обороны не исключают провокаций от российских оккупантов и создания ошибочного впечатления об их подлинных намерениях.

Гуменюк заявила, что информацию нужно воспринимать критически, особенно поступающую от оккупантов.

«Противник очень активно и публично комментирует чуть ли не каждый свой шаг. Для чего это делается? В условиях гибридной войны и информационного противостояния они пытаются заполнить информационное пространство удобными им сообщениями, чтобы, с одной стороны, подготовить оправдательные нарративы, а с другой – чтобы, возможно, дезориентировать и местное население, и силы обороны. Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции», – сказала спикер.

В вечернем видеообращении 9 ноября Президент Владимир Зеленский сказал: «Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы за всё это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов. Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, тех, которые ещё планируем».

Как сообщала Одесса News, россияне вывозят из Херсона и области всё ценное, людей принудительно заставляют «эвакуироваться». Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

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