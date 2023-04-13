Чистый четверг: подходящее время выметать вражескую нечисть из страны

Наши предки называли последний четверг Страстной недели перед Пасхой — Чистым или Великим, когда настало время делать уборку и избавляться от всякой нечисти.

Для Украины это время началось 24 февраля 2022 года. Тогда тоже был четверг.

Наши военные с того дня делают всё возможное и невозможное, чтобы выгнать врага с украинской земли.

В последние сутки самые ожесточённые бои на фронте велись за Бахмут и Марьинку, враг атаковал под Кременной. Об этом сообщает Генштаб Вооружённых Сил Украины в оперативной сводке по итогам 12 апреля.

В течение суток воины Сил обороны отразили более 45 атак противника. Россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки на Лиманском направлении, пытаются взять под полный контроль Бахмут, без успеха наступают в районе севернее населённого пункта Хромово, возле Богдановки и Предтечино, а также на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Северного, Марьинки, Победы, Новомихайловки.

Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Воины сбили два вражеских БПЛА типа «Орлан-10».

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника, а также одну вражескую радиолокационную станцию.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео с казнью россиянами украинского военного.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»126-я отдельная бригада теробороны, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

Карты: deepstatemap.live

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