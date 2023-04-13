В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Пособило, светлая ему память

В Бахмуте во время выполнения боевого задания прервалась жизнь жителя селя Яськив Беляевского района Одесской области Олега Пособило.

Об этом сообщает в Facebook Яськовский сельский совет.

До полномасштабного вторжения врага он работал слесарем-ремонтником, имел семью, воспитывал детей…

18 марта жители громады провели Олега в последний путь со всеми воинским почестями.

Как сообщала Одесса News, 13 марта Выгодянская громада, что в Одесской области, провела в последний путь Игоря Болгарова, погибшего в бою с российскими захватчиками.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Яськовский сельсовет/Facebook

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