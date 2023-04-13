В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Пособило, светлая ему память

В Бахмуте во время выполнения боевого задания прервалась жизнь жителя селя Яськив Беляевского района Одесской области Олега Пособило.
Об этом сообщает в Facebook Яськовский сельский совет.
До полномасштабного вторжения врага он работал слесарем-ремонтником, имел семью, воспитывал детей…
18 марта жители громады провели Олега в последний путь со всеми воинским почестями.
Как сообщала Одесса News, 13 марта Выгодянская громада, что в Одесской области, провела в последний путь Игоря Болгарова, погибшего в бою с российскими захватчиками.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Яськовский сельсовет/Facebook
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