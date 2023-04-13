Свитолина одержала первую победу в теннисном турнире после рождения дочери

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина (№1344 WTA) провела второй матч после декретного отпуска — в швейцарском городе Кьяссо.

Об этом сообщает ХSPORT.

Отмечается, что в первом круге турнира ITF в Швейцарии Свитолина победила румынку Елену-Габриэлу Русе (№160 WTA) – 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Во втором круге одесситка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик (№216 WTA).

Турнир ITF в Кьяссо продлится до 16 апреля.

Бывшая до декрета первой «ракеткой» Украины Элина Свитолина, комментируя своё участие в этом турнире, сказала, что соревнования помогут ей как можно скорее вернуть стабильность в игре.

«Почему я решила сыграть в Кьяссо? Мне всегда нравилось в Тичино (швейцарский кантон, где расположен город Кьяссо. – Ред.). Мой муж живёт в Швейцарии, и я слышала много хорошего об этом турнире. Я благодарна организаторам за wild card. Чувства от возвращения на корт в Чарльстоне были великолепны, я скучала по этим чувствам. Кьяссо – идеальный турнир, чтобы сыграть хорошие матчи и вернуть стабильность в игре, но я буду воспринимать каждый турнир просто матч за матчем. С января я возобновила тренировки с целью вернуться как можно скорее, работала на грунте в течение двух месяцев, зная, что, скорее всего, мои первые матчи будут совпадать с этим сезоном. Какие у меня цели в рейтинге? Отдаю приоритет своему теннису, потому что рейтинг станет следствием того уровня, который я смогу показать», — сказала Свитолина.

28-летняя теннисистка в мае примет участие в турнире WTA 1000 в Риме. Будучи двукратной победительницей этого турнира (2017, 2018), Свитолина сможет воспользоваться защищённым рейтингом.

В ближайшее время Элина выступит ещё на нескольких турнирах в Европе: ITF W100, Оэйраш (17-23 апреля), WTA 125, Сен-Мало (1-7 мая), SR WTA 250, Страсбург (21-27 мая), во Франции (28 мая – 11 июня).

Как сообщала Одесса News, в Чарльстоне (США) Свитолина провела первый матч после рождения дочери и проиграла.

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